Voormalig UCI-voorzitter Hein Verbruggen overleden

Hein Verbruggen is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte. Dat melden Nederlandse media.

De Nederlander, die 75 werd, was tussen 1991 en 2005 voorzitter van de Internationale Wielerunie. Na zijn afscheid als UCI-preses had hij als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een grote rol bij de organisatie van de Olympische Spelen van 2008 in Peking.

Verbruggen was jarenlang een van de meest invloedrijke Nederlandse sportbestuurders en stond sinds 1991 aan het roer bij de UCI. Hij professionaliseerde de wielersport en zorgde ervoor dat profrenners mee mochten doen aan de Olympische Spelen, maar slaagde er niet in om de dopingproblematiek in het peloton op te lossen.

Hij werd er meermaals van beschuldigd dopingzondaars de hand boven het hoofd te hebben gehouden. Met name zijn goede relatie met Lance Armstrong zorgde voor controverse.