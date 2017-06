Onkelinx pikt het niet dat haar kinderen “zwartgemaakt” worden in Samusocial-schandaal

PS-kopstuk Laurette Onkelinx neemt het niet dat haar kinderen meegesleurd worden in de storm rond de graaicultuur aan de top van Samusocial. In een opvallend persbericht toont de politica begrip voor de woede over het schandaal, maar benadrukt ze dat haar kinderen steeds met correcte contracten en tegen normale vergoedingen werkten. “Zijn er dan geen grenzen bij het zwartmaken van kinderen simpelweg omdat hun ouders een publieke functie bekleden?”, klinkt het.

Sinds begin deze week verschenen her en der artikels over de kinderen van PS-mandatarissen bij Samusocial en andere publieke of gesubsidieerde instellingen. Dinsdag ging het over Onkelinx’ dochter die een tijdlang werkte voor Samusocial, woensdag over haar zoon die werkt bij ‘Visit Brussels’.

In een opvallend persbericht roept Onkelinx op om niet te vervallen in “riooljournalistiek”. “De politiek kan extreem hard zijn. Ik heb dat altijd geweten en heb me er steeds op ingesteld wanneer ik werd aangevallen en ik onvermoeibaar de strijd aanging voor diegenen die me hun vertrouwen gaven, voor projecten conform aan mijn waarden”, zo schrijft ze. “Maar hoe kan ik aanvaarden dat het geweld zich tegen mijn kinderen keert?”

Geen benijdenswaardige jeugd

De voormalige vicepremier schetst zelfs de weinig benijdenswaardige jeugd van haar kinderen. “Mijn twee oudste kinderen hebben geen geslaagde schoolcarrière achter de rug en hadden heel wat problemen, ook omdat het voor hen niet makkelijk was om op te groeien bij een politica die nooit haar uren geteld heeft. Men verwijt hen nu dat ze verschillende jaren gewerkt hebben in structuren in het Brussels gewest. Niet met sappige mandaten of tegen voordelige lonen. Neen. Met arbeidscontracten zoals die van miljoenen Belgen. En in een tijd toen ik de Brusselse PS niet voorzat.”

Onkelinx toont tot slot begrip voor de woede over de schandalen. “Ik begrijp dat de maat vol is”, klinkt het nog. “Sancties zijn genomen. En om het vertrouwen te herstellen zullen uitzonderlijke maatregelen getroffen worden op het PS-congres van 2 juli.”