Doortrekking expresweg komt er niet voor 2020

Rumst - De aanleg van de laatste missing link van de N171 expresweg wordt weer uitgesteld. Volgens burgemeester Geert Antonio (N-VA) is 2018 en zelfs 2019 niet haalbaar.

Francy Van der Wildt (sp.a) stelde de voorbije gemeenteraad vragen aan het schepencollege over de mogelijke doorbraak in het dossier rond de doortrekking van de N171 expresweg. “Eerder kwamen we te weten dat voor 2018 hiervoor 10 miljoen euro in de Vlaamse begroting was ingeschreven. Maar volgens jullie collega’s uit buurgemeente Aartselaar zou het opnieuw worden uitgesteld naar 2019. Blijkbaar is de vertraging te wijten aan de gewijzigde wetgeving omtrent onteigeningen. Feit is dat het dossier toch stilaan rond zou moeten zijn. Worden wij als gemeente nog wel op de hoogte gehouden van de evolutie van dit dossier?”