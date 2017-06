Patser riskeert celstraf nadat hij met Porsche inreed op vrouw en jongeman bewusteloos sloeg

Brasschaat - Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar effectieve celstraf geëist tegen Joel D. uit Brasschaat omdat hij in een jaloerse bui een jongeman bewusteloos sloeg en daarna met zijn Porsche inreed op een jonge vrouw.

Joel D. uit Brasschaat is het prototype van wat men de hedendaagse patser noemt. Een Instagrampagina vol foto’s van zijn gespierde en getatoeëerde torso, foto’s van hippe feestjes in al even hippe clubs als The Villa, foto’s van dure bolides en foto’s van zijn schaars geklede, Barbie-blonde vriendinnetje.

Dat blonde vriendinnetje was meteen de aanleiding voor een ernstig incident op een feestje in Schilde, op 20 december 2015. Een jongeman was onder de indruk van de verschijning van Joyce H. en sprak haar aan, maar dat was niet naar de zin van Joel D., die zijn “bezit” beschermde door de jongeman tegen de grond te slaan.

Ingereden op menigte

“Mijn cliënt was er erg aan toe”, zegt advocaat Matthias Leys, de raadsman van het slachtoffer. “Hij lag buiten bewustzijn op de vloer. Op dat moment probeerde de security van het evenement om de beklaagde buiten te werken. Wat niet zo vlot verliep.”

De portiers van het feest slaagden er uiteindelijk in om de razende Joel D. op straat te zetten, maar daarmee waren de problemen niet voorbij. D. sprong in zijn Porsche, scheurde tegen hoge snelheid over de parking en reed doelbewust in op de menigte die buiten stond. Daarbij reed hij een dame aan die daardoor ten val kwam.

Vervolgens zette Joel D. zijn “patserbak” in achteruit en reed hij over de pols van de jonge vrouw, die daardoor wekenlang arbeidsongeschikt was.

Joel D. werd verhoord door de politie, maar tot verbazing van de slachtoffers werd hij niet in hechtenis genomen. “We hebben zojuist naar een zaak geluisterd waarbij een man drie weken in de gevangenis zat omdat hij iemand pootje-lap had gezet”, zegt een advocaat. “Deze kerel rijdt met een sportwagen in, op en over mensen, maar zit zelfs geen nachtje in de cel. In Mechelen was er onlangs een gelijkaardige zaak: daar werd de verdachte vervolgd wegens poging moord.”

Onmiddellijke aanhouding?

Het Openbaar Ministerie vorderde twee jaar effectief tegen Joel D., maar die stuurde zijn kat naar de rechtbank. De rechtbank doet uitspraak op 27 juni. Als de rechtbank ingaat op de vordering van het Openbaar Ministerie, is de kans niet gering dat ook de onmiddellijke aanhouding wordt uitgesproken. “Misschien belandt hij dan alsnog voor een tijdje achter de tralies”, zo klonk het bij de burgerlijke partijen.