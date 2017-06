Mode Tekenen Vans en Marc Jacobs nu al voor de meest bizarre sneakers van het jaar?

Vans en Marc Jacobs hebben opnieuw de handen in elkaar geslagen, maar waar ze dit keer mee op de proppen gekomen zijn, is toch wel bijzonder. Deze collectie is ongetwijfeld een van de meest opvallende en bizarre samenwerkingen van het jaar wat betreft sneakers. De Amerikaanse modeontwerper nam de slip-on onder handen en maakte er een psychedelisch staaltje maatwerk van, alsof hij de schoenen zelf had zitten bewerken met verfborstels en kleurpotloden. Draagbaar? Niet altijd, zo lijkt. Hoe kun je namelijk rondlopen met dat ene paar dat vol kopspelden zit of dat andere waar witte bloemen uit lijken te groeien. Of wat te doen met die twee sneakers vol spijkers die met een ketting met elkaar verbonden zijn? Spraakmakend is het in elk geval wel. Wie een exemplaar op de kop wil tikken, zal er snel bij moeten zijn. Er worden wereldwijd op 16 juni maar 125 paar uitgebracht en die zullen enkel verkrijgbaar zijn in de winkels van Marc Jacobs. Over welk prijskaartje er zal aanhangen, is nog niets bekendgemaakt.