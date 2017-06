Acteur Lucas Van den Eynde maakt droom van 12-jarige Stan waar

Mol - Fietsen, de hond uitlaten of met de auto naar het werk rijden. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar voor mensen met een beperking is het dat allesbehalve. De vzw Onafhankelijk Leven lanceert daarom de campagne Awel ja, om de bescheiden dromen van deze mensen te realiseren. Acteur Lucas Van den Eynde nam de 12-jarige Stan uit Mol alvast mee voor een fietstochtje over de Lierse vesten.

Stan lijdt al zijn hele leven aan een zeldzame verstandelijke beperking. Onbegeleid fietsen bijvoorbeeld is daarom veel te gevaarlijk.

“Hij ravot graag met zijn broer in het bos en doet niets liever dan fietsen, maar we moeten hem constant in het oog houden want hij denkt niet na over de gevaren”, zegt mama Ann Swerts. “Mijn man en ik kennen de vzw Onafhankelijk Leven al langer en zetten met Stan maar al te graag onze schouders onder deze campagne. We willen een positief verhaal vertellen.”

Confronterend en hartverwarmend

De vzw begeleidt mensen met een beperking om onafhankelijk te leven. Met Awel ja wil de vereniging dromen waarmaken én tegelijk sensibiliseren. “Via de nieuwe campagnewebsite, posters en advertenties richten Stan en anderen in zijn situatie hun vraag of hun droom rechtstreeks aan de mensen die de boodschap lezen”, zegt directeur Koenraad Depauw. “Dat is confronterend, maar tegelijk hartverwarmend. We willen zeker geen medelijden opwekken, maar willen wel het signaal geven dat niet alles even evident is. En dat zo meer en meer mensen zeggen: awel ja, ik ga met die jongen een stukje fietsen. Want het idee dat een jongen van 12 dat niet zomaar zou kunnen doen, daar kunnen we niet mee leven.”

Banale dingen

Acteur Lucas Van den Eynde twijfelde niet toen de vzw hem vroeg om Stan onder zijn vleugels te nemen voor een fietstocht over de stadsvesten van Lier. “Eigenlijk heeft Stan mij onder zijn vleugels genomen, want hij trapt flink door”, lacht de acteur. “Op de set van Met Man en Macht speelde Els Laenen, een jonge vrouw met het syndroom van Down, onze dochter Mieke. Haar leven en dat van haar ouders wordt volledig beheerst door de aandoening en dat deed iets met mij. Ik vond het dan ook een kleine moeite om mee deze campagne te ondersteunen. Een kleine geste voor zaken die ons heel banaal lijken, maar een wereld van verschil kunnen betekenen voor jongens als Stan. Hopelijk voelen heel veel mensen zich door Awel ja aangesproken.”

