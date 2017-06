Truck met mensen zonder papieren rijdt Antwerpse motorrijder (53) aan: Chauffeur van vrachtwagen is terecht

Bij het ongeval op de E17 in Gentbrugge, waarbij in de nacht van dinsdag op woensdag een motorrijder zwaargewond raakte, was behalve een vrachtwagen ook een personenwagen betrokken. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Het slachtoffer is een 53-jarige Antwerpenaar. De chauffeur van de vrachtwagen was in eerste instantie spoorloos, maar werd intussen gevonden.