Inferno in Londen: zes doden en 74 gewonden

Bij de brand in het Londense appartementsgebouw Grenfell Tower in Kensington zijn zeker zes mensen omgekomen. Dat heeft de Londense politie bevestigd. Volgens de brandweer, die het gebouw nog steeds doorzoekt, zijn er ook al 74 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens bewoners zou de nieuwe gevelbekleding ervoor gezorgd hebben dat het vuur zich razendsnel verspreidde.

DIT WETEN WE AL:

- Enorme brand in Grenfell Tower, Latimer Road, west Londen. Ernstig instortingsgevaar.

- 120 appartementen.

- Brand uitgebroken omstreeks 2.00 uur (Belgische tijd).

- 74 gewonden afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen.

- 200 brandweerlui, 20 ambulances werken met man en macht.

- “Zes doden”, aldus commandant Stuart Cundy van de Metropolitan Police.

- Verschillende bewoners getuigden: geen brandalarm afgegaan, volgens sommige mogelijk geen centraal brandalarm aanwezig is.

Bij een grote brand in een appartementsgebouw in het westen van Londen zijn “verschillende doden” gevallen, dat meldt de brandweer. Over het aantal slachtoffers kan nog geen duidelijkheid worden gegeven. “Er zijn verschillende doden. Ik kan momenteel geen cijfer geven, vanwege de omvang en de complexe structuur van het gebouw”, zo heeft Dany Cotton, hoofd van de Londense brandweer, aan de pers verklaard.

“Dit is ongezien”, deelde Cotton nog mee. “In mijn 29 jaar als brandweervrouw heb ik nog nooit iets op deze schaal meegemaakt”.

Ondanks het hevige vuur zoekt de brandweer nog altijd naar mensen die mogelijk nog vastzitten in de Grenfell Tower in Londen. Dat heeft Dany Cotton van de Londense brandweer meegedeeld.

Experts houden momenteel de stabiliteit van het gebouw in de gaten. Volgens Cotton is het appartementsblok momenteel nog altijd stabiel genoeg, waardoor de brandweer nog in het gebouw op zoek kan gaan naar mensen die zijn achtergebleven. De brandweer is al tot de negentiende à twintigste verdieping van het gebouw geraakt, zo klinkt het. Daardoor kon over verschillende verdiepingen tot nu toe al “een groot aantal” mensen gered worden.

Foto: AP

De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar bewoners getuigden dat een keukenbrand via het raam de nieuwe gevelbekleding van het gebouw in brand stak. Via die bekleding zou het vuur zich razendsnel naar boven hebben verspreid.

Omliggende gebouwen en woningen werden geëvacueerd, omdat er brokstukken konden vallen. Omdat de vrees bestaat dat de woontoren kan instorten, houden experts ter plaatse de stabiliteit in de gaten.

74 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis, 64 door een ambulance en 10 op eigen kracht. Zeker drie gewonden zijn nog in kritieke toestand. Volgens de politie en de brandweer bestaat de mogelijkheid dat er zich nog steeds vermiste mensen in het gebouw bevinden.

(lees verder onder de tweet)

A cordon is in place around the building & approx 30 adjacent flats have been evacuated by police #NorthKensington https://t.co/QYF9V38wWJ pic.twitter.com/ugvDFswb7w — London Fire Brigade (@LondonFire) June 14, 2017

Lakens knopen, springen om te ontsnappen

Volgens ooggetuigen knoopten bewoners lakens aan elkaar om aan het inferno te ontsnappen. “We zien brokstukken vallen, we hebben ontploffingen gehoord en het geluid van brekend glas”, aldus een correspondent van de BBC.

Een andere ooggetuige vertelde hoe de as uit de lucht komt gevallen. “Ik stond op 100 meter van de brand en ben volledig bedekt in as”, vertelt ze. "Het is verschrikkelijk, je ziet de zaklantaarns van gsm’s flitsen op de bovenste verdiepingen, die mensen zitten vast en raken er niet uit”.

Verschillenden van hen maken melding van mensen die uit het gebouw zijn gesprongen, om aan de vlammen te kunnen ontsnappen. “Ik kon niet geloven wat ik zag. Toen ik uit de toren gelopen kwam waren er mensen aan het zwaaien met hun smartphone (in het gebouw red.) terwijl ze ‘help, help help’ schreeuwden”, aldus een bewoner aan The Evening Standard.

Major incident declared at Grenfell Tower in Kensington. 40 fire engines & 200 firefighters at the scene - follow @LondonFire for updates. — Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 14, 2017

Bizarre Evacuatieplan

De brand is ontstaan op de tweede verdieping, maar hoe die is kunnen ontstaan is nog niet bekend. Een bewoner noemde deze ochtend het gebouw een “accident waiting to happen”. Verschillende bewoners getuigden dat ze geen brandalarm hoorden afgaan. Sterker nog: het gebouw zou geen “centraal brandalarm hebben”, aldus een bewoner aan Channel 4 News.

Intussen lopen meldingen binnen dat verschillende buurt- en bewonersgroepen al jaren de gebrekkige brandveiligheid van het gebouw aanklagen.

This man managed to escape from the 17th floor with his 68-year-old aunt. He told me how he got out #LatimerRoad pic.twitter.com/d4miXigfN3 — AssedBaig (@AssedBaig) June 14, 2017

Voorts bericht The Guardian dat het gebouw een ‘stay-put policy’ kent. In het reglement van het gebouw staat dat bewoners in hun appartement moeten blijven in geval van brand, dat weet The Guardian op basis van een nieuwsbrief uit 2014. “Dit betekent dat (tenzij de brand in uw flat of in de gang aan uw flat is) je in je appartement moet blijven. Dit omdat Grenfell (de naam van het gebouw red.) ontworpen is met de strengste brandveiligheidsnormen op oog. Voorts kunnen de nieuwe brandveilige deuren tot 30 minuten een brand weerstaan, wat de brandweer voldoende tijd moet geven.”

Opvallend: het bedrijf verantwoordelijk voor de nieuwe gevelbekleding van het gebouw (dat volgens ooggetuigen uiterst brandbaar leek) heeft elke vermelding van het gebouw van hun site gehaald.

De burgemeester van Londen heeft aangekondigd alle veiligheidsadviezen betreffende brandveiligheid te herbekijken.

Seems the company have taken down the refurbishment details now, here's a cache https://t.co/BvXaPVFHlv https://t.co/xU1QeeBRMc — Dawn Foster (@DawnHFoster) June 14, 2017

Foto: EPA

Foto: AFP

Foto: EPA

Foto: AP

Foto: AP