Danira en Peter presenteren ‘Steracteur Sterartiest’

Het Eén-programma Steracteur Sterartiest krijgt bij zijn terugkeer een onuitgegeven presentatie- duo: Peter Van de Veire (45) en Danira Boukhriss Terkessidis (26).

Dit najaar keert op Eén Steracteur Sterartiest terug, het showprogramma waarin bekende acteurs en actrices hun zangtalent mogen tonen en in één adem geld inzamelen voor het goede doel.

Peter Van de Veire en Danira Boukhriss Terkessidis zullen het vierde seizoen presenteren; vroeger waren dat Thomas Van der Veken en Katja Retsin. Danira Boukhriss Terkessidis won onlangs nog een Vlaamse Televisiester als beste presentatrice voor het Eén-programma Over Eten.

Het eerste seizoen van Steracteur Sterartiest kreeg in 2006 Stan Van Samang als winnaar, die toen vooral bekend was als acteur uit het VTM-programma Wittekerke. Voor Van Samang betekende zijn zege de start van zijn muzikale carrière. In 2008 won Free Souffriau, in 2009 Mathias Sercu. Het programma gaf ook de carrières van Niels Destadsbader en Eline De Munck een flinke duw in de rug. Steracteur Sterartiest werd nieuw leven ingeblazen nadat radiozender MNM vorig jaar een beperkte radioversie had gemaakt die zeer goed onthaald werd.