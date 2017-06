Superrente moet gastankerrederij Exmar redden

Gastankerrederij Exmar biedt zijn obligatiehouders (lees: de banken) een rente van 11% om een lopende lening twee jaar te verlengen. Met die overbrugging koopt Exmar tijd om uit de problemen te geraken.

“Frustrerend? Jazeker. Enorme druk op het aandeel? Jazeker! Maar de waarde op zich van Exmar is niet verminderd”, reageert Exmar-hoofdaandeelhouder Nicolas Saverys ijzig kalm op de aanhoudende berichten over de ‘nauwe financiële schoentjes’ waarin zijn superrederij zit.

Exmar – altijd aan de spits van gedurfde technologische vernieuwingen – kwam in zwaar weer toen twee jaar geleden de Colombiaanse klant voor een in aanbouw zijnde drijvende LNG-fabriek (FLNG) failliet ging. Dat schip wordt dezer dagen opgeleverd. En de Canadese klant voor een vergassingsschip (FSRU), op te leveren in augustus, haakte vorig jaar af. Daarbovenop moest Exmar op 1 juni een Noorse lening van zo’n 105 miljoen euro terugbetalen ...

Omdat de markt niet toehapte, stelt Saverys de obligatiehouders nu voor die lening twee jaar te verlengen tegen zo’n 11% (alles inbegrepen). “Zij doen effectief een goede zaak”, meent Saverys. Exmar doet dat bod omdat het bedrijf voor de twee drijvende fabrieken FLNG en FSRU contracten in het vooruitzicht zegt te hebben. Voor FLNG gaat het om een verkoop of een langetermijnverhuring, voor FSRU om een verhuring. “Maar dat vergt inzake vergunningen veel tijd.”