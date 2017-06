Fietsenwinkel.nl opent zes vestigingen in Vlaanderen

Fietsenwinkel.nl opent zes fysieke winkels in Vlaanderen, onder meer in Antwerpen en Sint-Niklaas. “Steeds meer digitale winkels zetten die stap, omdat mensen een product willen beleven voor ze het kopen”, zegt retailspecialist Gino Van Ossel.

Zelfs voor de aankoop van een fiets gaan veel mensen niet meer naar de winkel. “We zijn in 2012 begonnen met de verkoop van fietsen via het internet. Tot eind 2015 steeg onze omzet elk jaar met 65 à 70%”, zegt Bastiaan Hagenouw, zaakvoerder van Fietsenwinkel.nl. “Maar vorig jaar hebben we in Nederland voor het eerst acht fysieke winkels geopend en toen steeg onze omzet met 100%. Als we willen blijven groeien, moeten we dus ook in de straat aanwezig zijn. Onderzoeken wijzen uit dat vier op de vijf consumenten liever eerst een fiets willen uitproberen, voor ze tot een aankoop overgaan.”

Daarom heeft Fietsenwinkel.nl nu ook fysieke winkels in de Londenstraat in Antwerpen, de Klein Hulststraat in Sint-Niklaas en op locaties in Hasselt en Brugge geopend. Later deze maand openen er ook winkels in Kortrijk en Roeselare. “We hebben achter onze winkelruimtes een terrein van minstens enkele honderden meter waarop klanten de fietsen kunnen uitproberen. Ze kunnen hun fiets in onze winkels ook laten herstellen”, zegt Hagenouw. “Onze klanten kunnen ook terecht bij 250 onafhankelijke fietsenhandelaars in Vlaanderen en Nederland, die herstellingen zullen uitvoeren aan fietsen die mensen bij ons hebben gekocht. Als die fiets onder garantie valt, zullen onze klanten bij die fietsenhandelaars dus niet moeten betalen. Wij hebben met die handelaars een contract afgesloten.”