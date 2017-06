Flandria kan dan toch varen in juni

De Flandria zal in juni dan toch mogen vertrekken vanop het ponton aan het Steenplein. De havenmeester zal daar toestemming voor geven. Over de toestemming voor juli wordt vrijdag beslist.

Vanaf zaterdag organiseert Philip De Prest boottochten op de Schelde met de Flandria. Maar hij heeft nog geen toestemming om aan het Steenplein te vertrekken. Nadat mensen die al een boottocht hadden betaald gisteren in deze krant hun beklag deden, werkt de haven nu toch aan een snelle oplossing. “Ik hoop dat de mensen die een boottocht op de Schelde hebben geboekt, daar van kunnen genieten”, zegt de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel (CD&V). “Daarom heb ik de stadshavenmeester gevraagd om er alles aan te doen om de rondvaarten in juni te laten doorgaan. Voor de rondvaarten in juli zullen we nu vrijdag samenzitten.”

Stadshavenmeester Werner Weijts is bereid om daaraan mee te werken. “Mensen die in juni een boottocht met de Flandria hebben geboekt, zullen die boottocht kunnen maken. Ik zal de reservatie voor het vertrek vanaf het Steenplein deze week goedkeuren”, zegt Werner Weijts. “Ik heb dit niet eerder gedaan, omdat de mensen van Flandria de aanvraag voor de vertrekplaats eind mei plots hebben gewijzigd. Eerst wilden ze vertrekken vanop het Kattendijkdok, maar toen kozen ze voor het Steenplein. Dat kon ik niet zomaar goedkeuren, omdat er ook veel andere aanvragen zijn om vanop het ponton aan het Steenplein te vertrekken. Ik moet daar de puzzel voor leggen en doe dat meestal in één keer voor alle aanvragen samen.”

Maar Weijts toont dus zijn goodwill en levert alsnog een vergunning voor de boottochten van Flandria voor de maand juni. In havenkringen wordt gehoopt dat Flandria in het vervolg eerst wacht tot een vergunning is goedgekeurd en pas daarna overgaat tot het boeken van boottochten.