Tieners sturen seksueel getinte foto’s, maar missen volgens expert nog te veel levenswijsheid : “Praat nú over sexting”

Ouders, het is nú het moment om met uw tieners over ‘sexting’ te praten. Grijp die tragische gebeurtenis aan om te weten te komen hoe het onderwerp bij hen speelt. Het is niet omdat zij handiger zijn met knopjes dat ze de levenswijsheid hebben om kritisch met sociale media om te gaan.” Dat zegt expert en onderzoeker Joris Van Ouytsel (Universiteit Antwerpen).

‘Sexting’ is een samentrekking van ‘sex’ (seks) en ‘texting’ (Engels voor sms’jes sturen), en het woord zat gisteren in het nieuws na de zelfdoding van een tiener in Ninove. De 15-jarige jongen had maandagavond ...