DHL geeft 125 uitzendkrachten vast contract na misbruik dagcontracten

Koeriersbedrijf DHL Aviation op de luchthaven van Zaventem heeft de afgelopen maand 50 medewerkers een vast contract gegeven. Volgende maand worden nog eens 75 interim-medewerkers vast in dienst genomen. Dat is op een ondernemingsraad aangekondigd, zo bericht de VRT-nieuwsredactie dinsdagavond.

Uit een Pano-reportage vorige maand bleek dat DHL Aviaton 250 uitzendkrachten weken- tot maandenlang met dagcontracten liet werken, terwijl dat eigenlijk alleen mag in uitzonderlijke situaties.

Het bedrijf kondigde daarop aan dat het een intern onderzoek naar mogelijk misbruik zou starten en ook de hoofdzetel van DHL in Bonn zou een inspectie naar Brussel gestuurd hebben. De hoofdzetel drong erop aan om de dagcontracten om te zetten in vaste contracten.

De vakbonden zijn blij met de aankondiging van DHL-directie, aldus de VRT-nieuwsredactie. Ze zijn in ieder geval van plan strikt toe te zien op de naleving van de toezegging. “Sinds de Pano-uitzending hebben wij in alle DHL-vestigingen in België er sterk op aangedrongen dat de dagcontracten worden omgezet in vaste contracten”, zegt Paul Buekenhout van het gemeenschappelijk vakbondsfront. “Ook de Europese ondernemingsraad van DHL zal daar de komende weken en maanden toezicht op houden. Wij blijven ervoor ijveren dat ieder interimcontract wordt omgezet in een vast contract”, zegt Buekenhout nog.