Hoop voor schuldeisers van Antwerps filmbedrijf Corsan

De honderden zelfstandigen die geld hebben verloren door het faillissement van het Antwerpse filmbedrijf Corsan hebben weer hoop om een deel van hun geld terug te zien.

Corsan was de moedermaatschappij van verschillende vennootschappen, die elk instonden voor de financiering van een film. Vier van die vennootschappen zijn nu failliet verklaard. Vooral het faillissement van de vennootschap Film Finance VII is interessant. “In die vennootschap zitten de rechten op de film Emperor”, zegt Philippe Renier, advocaat van bijna tweehonderd kmo’s die geld hebben verloren door het faillissement van Corsan, omdat ze via het voordelige tax shelter-systeem in het filmbedrijf hadden geïnvesteerd. “Emperor is voor 90% af. Daardoor hebben investeerders wellicht interesse om Film Finance VII over te kopen. Als ze de film afwerken, kan ze in de zalen worden gebracht en valt er dus nog geld te verdienen. De zelfstandigen die geld in Corsan hebben gestoken, zouden zo hopelijk over een redelijke termijn dan toch een deel van hun geld kunnen terugzien.”

Curator Erik Greeve benadrukt wel dat er nog een probleem is met de auteursrechten. “Er zijn zogenaamde zekerheidsrechten op die auteursrechten. Dat is te vergelijken met een hypotheek. Film Finance VII moet dus eerst aan enkele verplichtingen voldoen, om de auteursrechten volledig te kunnen uitoefenen.”