Werken aan fly-overs R6 gaan in september van start

De werken voor de fly-over over het kruispunt met de Liersesteenweg gaan in september van start. Foto: gil plaquet

Mechelen - Het Agentschap Wegen & Verkeer begint in september met het plaatsen van de bruggen over de kruispunten van de R6 met de Lierse- en Antwerpsesteenweg. Er komen ook geluidsschermen.

De bouwaanvraag voor de bruggen werd eind 2016 ingediend. Nu ligt ook de concrete planning vast. “Deze zomer, na het bouwverlof, beginnen we al met het plaatsen van verkeerslichten op het kruispunt van de Liersesteenweg met de inrit van het nieuwbouwziekenhuis van het AZ Sint-Maarten”, zegt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het Agentschap Wegen & Verkeer. “Die moeten zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer op de Liersesteenweg wanneer Sint-Maarten in het najaar van 2018 haar intrek neemt in het nieuwe ziekenhuis.”

In september beginnen de langverwachte werken aan de fly-over aan het kruispunt van de R6 en de Liersesteenweg. “We zijn volop bezig met het aanstellen van een aannemer, zodat we de werken na de zomer kunnen aanvatten. De komende weken gaan we de buurtbewoners informeren over het verloop van de werkzaamheden”, aldus Schoenmaekers.

“We beginnen eerst met de brug, om ze op tijd klaar te hebben voor de verhuizing van het ziekenhuis. De werken nemen ongeveer één jaar in beslag. Wanneer deze brug klaar is, beginnen we ook aan de fly-over aan het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg. We kiezen er bewust voor om pas aan de ene brug te beginnen, wanneer de andere af is.”

Aan deze bruggen komen ook geluidsschermen om geluidsoverlast voor buurtbewoners zo veel mogelijk te vermijden. “We plaatsen deze aansluitend op de werken aan de fly-overs”, zegt Schoenmaekers nog. “Maar het is natuurlijk evident dat eerst de weg af moet zijn, alvorens we de schermen plaatsen. Als alles volgens plan verloopt, beginnen we daarmee in september 2018.”