Einde voor Bagger in douanegebouw

Antwerpen - Danscafé Bagger zal niet meer open gaan. De bedoeling was dat 5voor12 het tijdelijke danscafé verder zou zetten, maar nu de muziek om 23u uit moet, is dat niet haalbaar meer.

De afgelopen twee jaar werd er in het vroegere douanegebouwtje aan het Kattendijkdok op vrijdagen en zaterdagen vaak gedanst tot een uur of vijf ’s morgens. Maar sinds kort zijn de voorwaarden van de concessie veranderd, en mag het maar openblijven tot 23u.

“Zelf was ik al een stap terug aan het zetten, omdat ik het te druk heb met mijn job als leerkracht, en met mijn baby van zes maanden. Maar de bedoeling was dat 5voor12 verder zou doen met Bagger”, vertelt Sven Mes, die het pand huurde van leegstandsbeheerder FMT.

Omdat het om een tijdelijke invulling gaat, waren het steeds kortlopende contracten. Het laatste contract liep af op 1 juni, in een volgend contract zou dan het nieuwe sluitingsuur worden opgenomen. “Dat valt moeilijk te rijmen met het concept van Bagger”, zegt Sven Mes. “Ik wil zeker niemand beschuldigen, maar het is een beslissing die eenzijdig genomen is.”

Akoestisch onderzoek

Philip De Liser van 5voor12 is teleurgesteld dat Bagger niet kan blijven. “Om 23u sluiten, lijkt mij in ons geval een onzinnige regelgeving. Het douanegebouwtje bestaat uit beton en stenen, en dat isoleert vrij goed. Bagger heeft nooit voor overlast gezorgd in de buurt. Ik heb een mailtje gestuurd naar de stad met de vraag om akoestisch onderzoek te doen. Misschien kan dat aantonen dat er van geluidsoverlast geen sprake is. Het zou fijn zijn als dat de zaak vooruit helpt, maar ik hoop nergens op.”

Schepen Rob Van de Velde kon dinsdagavond geen reactie meer geven, maar belooft om het dossier te bekijken.

Leegstandsbeheerder FMT zegt dat er wordt gewerkt aan een nieuwe invulling, die “totaal anders” gaat zijn, maar wil daar voorlopig nog niets over kwijt.