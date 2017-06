Borgerhout wil geen rode loper van fietsstraten

Borgerhout - Het Borgerhoutse districtscollege wijst het plan van een aaneenschakeling van fietsstraten, of rode loper, parallel aan de Turnhoutsebaan af. Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) vindt dat onbegrijpelijk.

Het Borgerhouts districtscollege zet de realisatie van een parallelle fietsverbinding voor de Turnhoutsebaan op de helling. Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis hoopte eind dit jaar te beginnen met de aanleg van een aaneenschakeling van fietsstraten tussen de Turnhoutsepoort en de Kerkstraat. In zo’n straat mogen fietsers het volledige wegdek gebruiken en is het verboden voor automobilisten om ze voorbij te steken. Het gaat om een investering van 926.000 euro.

Volgens het districtscollege, een meerderheid van sp.a, Groen, PVDA en onafhankelijken, is dat weggegooid geld. Daarbij baseert het zich op de fietsbarometer van de provincie Antwerpen. De Turnhoutsebaan krijgt een fietsscore van 1 op 10. De as van de rode loper doet het niet veel beter met 1,6 op 10. “Evenmin geschikt om te fietsen ten gevolgde van de hoge verkeersintensiteit, parkeeractiviteit en beperkte wegbreedte”, aldus de fietsbarometer.

Volgens districtsburgemeester Stephanie Van Houtven (sp.a) gaan de fietsstraten daar niet veel aan veranderen. “Door rode asfalt aan te leggen, gaat de parkeeractiviteit en de breedte van de straten echt niet veranderen”, zegt Van Houtven. “Bovendien haalt het ook niets uit als het stadsbestuur wagens blijft toelaten en niets doet aan het sluipverkeer. In dit plan is sprake van twaalf verkeersdrempels, wat niet bevorderlijk is voor het fietscomfort. We juichen elke ingreep om de fietsveiligheid te verhogen toe, maar die halen niets uit als je de instroom aan wagens niet inperkt.”

Het districtscollege pleit er daarom voor om het geld nuttiger te gebruiken voor ingrepen die de fietsveiligheid op de Turnhoutsebaan verhogen. Deze baan telt meer fietsers dan de parallelle route.

Of het project nu ook zal worden gerealiseerd, is nog maar de vraag. Het district is bevoegd voor ingrepen in het openbaar domein. “Het zal echter niet de eerste keer zijn dat het stadsbestuur toch zijn visie door duwt”, zegt Van Houtven.

“Onbegrijpelijk standpunt”

Schepen Koen Kennis gaat nu bekijken hoe hij de fietsstraten alsnog kan realiseren. Hij vindt het standpunt van het districtscollege in Borgerhout onbegrijpelijk.

“Het is gewoon een politiek spelletje ten koste van de fietsers”, zegt Kennis. “Het is bizar dat partijen die steeds pleiten voor meer verkeersveiligheid voor fietsers dit nu tegenhouden. Het staat vast dat de Turnhoutsebaan moet worden heraangelegd, maar dat ga je niet op korte termijn realiseren. Of wil het districtsbestuur dat we alle parkeerplaatsen verwijderen? Ik denk dat de middenstand dan op zijn achterste poten staat.”