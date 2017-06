Ze zijn er constant mee bezig, maar kunnen ze er ook mee omgaan? Jongeren leven bijna even intens op de sociale media als in de echte wereld, maar ze kennen de gevaren van het internet niet voldoende. Ze gooien hun privacy te grabbel, ze beseffen niet hoe kwetsbaar ze zichzelf maken, en als ze gekwetst worden, voelen ze zich totaal verloren. De jongen van vijftien die zich voor een trein heeft gegooid nadat een naaktfoto van hem op Instagram was verspreid, toont aan welke drama’s het verkeerd gebruik van de sociale media kan veroorzaken. Is het wel verantwoord dat jonge mensen toegang hebben tot zo een gigantisch gamma aan sociale media terwijl ze niet weten hoe ze daarmee moeten omgaan? Alsof je kinderen met een auto laat rijden zonder hen eerst verkeersles te geven. Wie licht onze jongeren in over de valkuilen van het internet? Alweer een taak voor het onderwijs?

Jazeker, maar niet alleen het onderwijs. Er worden trouwens al heel veel initiatieven genomen in de scholen tegen cyberpesten. Ook sexting komt nu aan bod, onder andere in een theaterstuk dat in veel scholen wordt opgevoerd en dat mee geïnspireerd werd door Child Focus. Het onderwijs doet veel, maar kan niet alles. Het is ook aan de ouders om de gevaren van sexting en andere praktijken op internet te bespreken met hun kinderen. De gemakkelijkste raad die je kan geven is natuurlijk: doe het niet, maak geen foto’s, deel niets. Probleem opgelost. Alleen zal je op die manier heel weinig jongeren bereiken. Je spreekt hen niet aan, je luistert niet, je verbiedt hen gewoon iets. En verboden vruchten zijn aantrekkelijk. Het delen van foto’s wordt spannend. En als het verkeerd afloopt, kunnen de slachtoffers gewoon als dommeriken of sletten worden weggezet. Wat het drama voor die jongeren nog groter maakt.

Gelukkig wordt het probleem door Child Focus en in veel scholen genuanceerder aangepakt. En dat is nodig ook. Je bereikt jongeren alleen maar door met hen te praten, dat geldt voor leerkrachten en voor ouders. Je moet weten wat hen bezig houdt en daarop inspelen. Er is op zich niks mis met een naaktfoto van jezelf maken. Het hoort voor sommige pubers bij hun seksuele ontwikkeling. En eigenlijk is het ook niet verkeerd om die foto naar je liefje te sturen als je hem of haar vertrouwt. Je bent niet meteen een slet als je dat doet, je bent hoogstens een beetje onverstandig. Je houdt er geen rekening mee dat jouw foto in het systeem zit en in verkeerde handen kan vallen. En jonge mensen die de foto’s delen beseffen vaak niet hoeveel pijn ze iemand daarmee doen. Het internet is prachtig, maar maakt het leven niet eenvoudiger. Dat geldt voor de jongeren maar ook voor de mensen die hen begeleiden. De boodschap voor die opvoeders is: erbij blijven, praten, informeren en sturen. Hoe ingewikkelder de wereld wordt, hoe meer jonge mensen dat nodig hebben.