Nu ook (eindelijk?) in Antwerpen: kroketten uit de muur

Antwerpen - Kroket uit de muur, Hollandser kan het niet, maar vanaf nu kan je ook in Antwerpen genieten van een snelle warme hap uit een automaat. Karin Van Mechelen (43) en haar dochter Lina (20) openden deze week ‘t Spoorfrituurke in het Centraal Station en introduceerden daar de eerste snackmuur in het Antwerpse.

Het is voor veel passanten nog even wennen. Viandellen en curryworsten uit de muur? Dat hebben we hier nog niet gezien. Sommigen halen hun neus op en lopen door, anderen komen uit nieuwsgierigheid kijken én proeven van de snacks uit de automaat. Uitbaters Lina en haar moeder Karin zijn blij met het eerste succes. “We zijn nog maar net open, maar de klanten vinden al de weg naar hier. Er zat op deze locatie al een frituur, die hebben we overgenomen en volledig vernieuwd. Daarvoor hebben we een maand lang zwaar verbouwd. De muur met snacks moest er zeker komen en we zijn er erg blij mee. De locatie hier is perfect voor zo’n snackmuur.”

Voorlopig kan je alleen met cash geld betalen aan de snackmuur, maar daar komt verandering in. “Er komt over een paar weken een systeem om gewoon met je bankkaart te betalen, zelfs door gewoon te swipen. “