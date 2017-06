Dit is de nieuwe situatie op kruispunt Italiëlei en Koeikensgracht

Antwerpen - De nieuwe fase voor de nutswerken is van start gegaan tussen de Tunnelplaats en de Noorderplaats. De parallelweg langs de westkant (kant van London Tower) is er afgesloten. Voor de bedrijven is er een doorsteek gemaakt. Doorgaand verkeer blijft op de hoofdrijbaan van de Italiëlei rijden. Ter hoogte van de Koeikensgracht is enkel uitrijdend verkeer mogelijk.

Autoverkeer dat vanuit de Waaslandtunnel naar de Koeikensgracht wil rijden, kan dit best doen via de Paardenmarkt. Voor autoverkeer dat naar de Ankerrui wil rijden, is er een doorsteek aan de inrit van de Waaslandtunnel.

De nutswerken aan de parallelweg en de Koeikensgracht zijn vermoedelijk afgerond tegen het bouwverlof. Nadien zijn er nog kleinere werken in de voetpaden die een beperktere invloed hebben op het verkeer.