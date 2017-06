Antwerpen - Duizend Antwerpse leerlingen hebben de afgelopen weken zelf affiches ontworpen om de strijd tegen racisme kracht bij te zetten. Uit alle inzendingen werden vijf winnende ontwerpen geselecteerd, die vanaf vandaag te zien zijn op trams in en rond de stad.

‘Enkel vuile was moet gescheiden worden op basis van kleur’. Het is een van de krachtige slogans die vanaf vandaag overal opduiken in het Antwerpse straatbeeld. Het is het resultaat van een wedstrijd ...