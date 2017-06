Ludiek protest: Waarom deze Kempenaar al dagen de krant op zijn stoep de stoep

Herentals - Al een paar dagen leest Marc Van Gestel (57) uit Herentals zijn krant op de stoep voor zijn woning in de Wuytsbergen. Een stil protest om de gevaarlijke verkeerssituatie in de straat aan te klagen.

Om de straat verkeersveiliger te maken liet het stadsbestuur van Herentals eerder dit jaar in de Wuytsbergen bomen planten op de weg en parkeervakken schilderen. Het verkeer moet nu slingeren tussen de obstakels en rekening houden met tegemoetkomend verkeer.

De verkeersremmers ten spijt doen auto’s en vrachtwagens dat vaak zonder snelheid te minderen. “Het specifieke probleem in de buurt van mijn woning is dat er door de vele garages geen drempel meer is tussen de rijbaan en de stoep”, legt Marc Van Gestel uit. “Passanten maken daar handig gebruik van. Als er tegenliggers komen wordt er niet meer gewacht, maar rijden bestuurders gewoon aan hoge snelheden over de stoep. Het is een kwestie van tijd voor er hier een zwaar ongeval gebeurt.

Foto: mph

Leestafel

Als ik mensen op bezoek heb, moet ik steevast zeggen dat ze niet bij het oversteken van de weg, maar al bij het verlaten van mijn woning goed links en rechts moeten kijken. Ik heb het probleem al meermaals gemeld maar er wordt niet aan gedaan.”

Daarom plaatst Marc nu geregeld een leestafeltje op zijn stoep, beveiligd met knipperlichten. “Ik hoop dat het wat uithaalt, enerzijds richting stadsbestuur, maar ook naar de gehaaste weggebruikers toe.”

De actie van Marc Van Gestel wordt alvast gesteund door zijn buren. “Het is hier inderdaad levensgevaarlijk geworden zegt Annie Boeckx die even verderop woont. “Ik kan niet meer met een gerust hart mijn stoep vegen. Je merkt hier vaak dat auto’s gas bijgeven om nog rap een versmalling te passeren als ze een tegenligger zien komen. Ik heb ook al gezien dat een zijspiegel van een geparkeerde auto werd afgereden.” De buurtbewoners willen terug naar de oude situatie. Of paaltjes om te voorkomen dat er over de stoep wordt gereden. “Als die dan niet voortdurend worden stuk gereden.”

Geslaagd

“Voor de verkeersingrepen werd er in de Wuytsbergen te snel gereden”, reageert schepen van Mobiliteit Jan Michielsen (CD&V). “Nieuwe metingen door de politie hebben uitgewezen dat dit nu veel minder het geval is. Voor ons is het project dus geslaagd. De specifieke situatie van mijnheer Van Gestel en zijn buren is me niet meteen bekend. Ik wil zeker samen met de cel mobiliteit bekijken of we daar iets aan kunnen doen, maar terugkeren naar de situatie zoals vroeger is niet aan de orde.”