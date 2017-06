“Ze vroegen een pen en stalen ongemerkt mijn bankkaart”

Hove / Lint - De 83-jarige José Van Dingenen uit Lint is thuis van haar bankkaart beroofd. Twee vrouwen waren met een list binnengeraakt en konden de bankkaart ongemerkt stelen. De twee slaagden er even later in om 600 euro van de rekening te halen.

José was afgelopen vrijdag haar boodschappen gaan doen in de Carrefour van Lint. Toen ze thuiskwam maakte ze nog een praatje met een buurvrouw. “En plots kwamen er twee vrouwen naar ons. Ze spraken Frans en hadden een landkaart bij zich. Ze vroegen of we hen op de kaart konden tonen waar ze waren. En dan heb ik Lint aangeduid op de landkaart”, vertelt José. “Maar daar stopte het niet. Ze vroegen een pen en ik wou er binnen een gaan halen. De twee vrouwen maakten van de gelegenheid gebruik om mee binnen te glippen. Eén van hen schreef dan tergend traag het woordje Lint op een papiertje. Later besefte ik dat het gewoon was om mij af te leiden zodat de andere vrouw mijn handtas kon openen en er mijn bankkaart kon uithalen.”

Op dat ogenblik besefte José nog niet dat ze bestolen werd door de vrouwen. “Ze vertelden nog dat ze naar een dokter moesten. Toen ze vertrokken heeft één van de vrouwen me zelfs nog een kus gegeven om me te bedanken.”

Toen José even later naar buiten ging, werd ze door haar buurvrouw aangesproken. “Ze vroeg me of ik mijn handtas nog wel had want zij vond de twee vrouwen verdacht. Ik ben naar binnen gestapt om alles te controleren. Mijn handtas lag er nog wel, maar ze stond open en de bankkaart was eruit verdwenen.”

Hoewel Cardstop kort na de diefstal werd verwittigd, slaagden de dieven er toch in om 600 euro af te halen aan een bankautomaat in Hove.