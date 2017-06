Jebroer reageert op heisa rond ‘Kind van de Duivel’: “Lied is niet voor kinderen bedoeld”

Het lied ‘Kind van de Duivel’ van de Nederlandse rapper Tim Kimman, beter bekend als Jebroer, is immens populair bij kinderen en jongeren, maar zaait volgens Nederlandse dominees verderf. Wat vindt Jebroer zelf van heel de heisa? “Praten is goed, maar kinderen bepalen wat ze zelf willen luisteren en ook wat ze zelf doen”

Dominees uit het Nederlandse Vriezenveen waarschuwen ouders daarin voor het populaire nummer ‘Kind van de Duivel’ van de Nederlandse rapper Jebroer. Ze raden de ouders aan om de tekst van het lied even uit te leggen.

“Hoe zwaar is de duivel in jouw leven? Voor mij betekent de duivel geen moer, maar God ook niet, snap je? Ik heb wel respect voor iedereen die in God gelooft. Maar het is niet dat ik probeer om te zeggen dat mensen in de duivel moeten geloven. Ik ben trouwens heel benieuwd wat het zou zijn als ik zou zingen ‘ik ben een kind van een engel’”, zei de Nederlandse rapper dinsdagmiddag op Qmusic.

Of het misschien te maken heeft met de videoclip? Paul Elstak, met wie Jebroer het nummer maakte, heeft zelf kinderen, maar toch zijn de meningen thuis verdeeld over wie mag kijken naar de videoclip. “Zelf vind ik de clip ook best wel heftig. Mijn kinderen zijn 4, 21 en 27 jaar oud. De oudsten mogen wel kijken naar de clip, laat ik het zo zeggen.”

“Wat heel belangrijk is, is dat dit lied en de videoclip niet gemaakt zijn voor kinderen”, aldus Jebroer. “Dit is 25+-muziek. Maar vroeger mocht je ook niet naar 2Pac luisteren en dat deed ik ook stiekem. Je moet het niet verbieden, maar praat erover met je kinderen. Maar kinderen bepalen wat ze zelf willen luisteren en ook wat ze zelf doen.”