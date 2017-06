Autobus in lichterlaaie op Brusselse buitenring: “Avondspits compleet in de soep”

Op de Brusselse buitenring is ter hoogte van Strombeek-Bever een autobus van de firma Rantour volledig uitgebrand. Door het incident is een gedeelte van de snelweg volledig afgesloten. Er is geen sprake van slachtoffers, zo bevestigt het transportbedrijf aan Nieuwsblad.be.

“Door de brand is een gedeelte van de buitenring momenteel volledig afgesloten. Daardoor staat het verkeer stil ter hoogte van Strombeek-Bever”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Wie nog in zijn auto moet stappen en langs de buitenring moet passeren, stelt zijn vertrek best nog even uit. Voorlopig hebben we nog geen zicht op minimale doorgang”, klinkt het nog.

Ook op de binnenring staat er door het incident een lange kijkfile. “Daar zien we uitlopers tot in Dilbeek, op E40 heb je vertragingen vanaf Ternat”, zegt Bruyninckx.

#R0 update brandend voertuig in Wemmel. Op de binnenring is linkerrijstrook afgesloten voor de hulpdiensten. Buitenring blijft afgesloten. — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) June 13, 2017

Het verkeer op lange afstand wordt aangeraden om een andere weg te nemen. Wie vanuit Brussel naar Gent moet, doet dat best via de E19 richting Antwerpen. Het verkeer dat vanuit Hasselt naar Gent, rijdt eveneens best via Antwerpen.

Geen passagiers

Rantour, de eigenaar van de autobus, bevestigt aan Nieuwsblad.be dat er zich op het moment van het incident geen passagiers op de bus bevonden. “Enkel de chauffeur was onderweg met de bus”, klinkt het bij de firma uit Affligem.

Toen de chauffeur de brand in de gaten kreeg, kon hij zich wel nog naar de pechstrook verplaatsen. Dat kon echter niet beletten dat de snelweg toch volledig moest afgesloten worden. “Mogelijk is er ook schade in het wegdek”, klinkt het nog bij het verkeerscentrum.

Vanwaar de bus precies afkomstig was en wat de precieze oorzaak is van de brand, is ook voor het bedrijf voorlopig nog onduidelijk. Volgens getuigen was de rookpluim al tot kilometers ver te zien.

Foto: CDS

Foto: RDB