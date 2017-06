Habitat verdwijnt uit België: Grote kortingen bij meubelwinkel in Stadsfeestzaal

Antwerpen - De van oorsprong Londense meubel-en designzaal Habitat verdwijnt binnenkort uit ons land. Ook het filiaal in de Antwerpse Stadsfeestzaal sluit de deuren.

Habitat heeft twee filialen in België, een in Antwerpen en een in Woluwe. Die sluiten binnenkort allebei. Het nieuws van de sluiting wordt nog niet officieel bevestigd. Ook op het hoofdkantoor van de winkel wil men geen commentaar kwijt over de zaak. Het nieuws wordt wel bevestigd door de werknemers van het Antwerpse filiaal. "Verder weten wij ook nog helemaal van niets. We weten niet tot wanneer de winkel zou openblijven of wat er met ons zal gebeuren", klinkt het daar.

Uitverkoop

Al sinds zaterdag wordt een volledige uitverkoop gehouden in de Antwerpse Habitat. Klanten kunnen kortingen scoren van 30 tot 70% op de volledige collectie. Habitat verhuisde twee jaar geleden naar de Stadsfeestzaal als vervanging van Saturn op de bovenste verdieping. Voor de Stadsfeestzal zat de keten jarenlang in Grand Bazar Antwerp aan de Groenplaats.

Shopmanager Steven Bervoets van de Stadsfeestzaal zegt even weinig te weten over de zaak dan het personeel van Habitat "Wij hebben nog geen update gekregen over de ontwikkelingen. Ik hoop tegen het einde van de week samen te zitten om meer informatie te krijgen. Habitat is in ieder geval een leuke formule binnen de Stadsfeestzaal."

Op de banner aan de winkel die de kortingen aangeeft, staat "totale uitverkoop, einde huur". Maar volgens Bervoets is de bestaande huurovereenkomst nog niet opgezegd.