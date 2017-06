Argentinië maakt (zelfs zonder Messi) brandhout van Singapore

Bondscoach Jorge Sampaoli heeft ook zijn tweede interland als Argentijns bondscoach winnend afgesloten. De Argentijnen walsten dinsdag in een oefenduel vlotjes met 0-6 over Singapore.

Sampaoli stuurde sterren als Messi en Higuain al met vakantie, maar dat belette de Argentijnen niet om in Singapore nog eens stevig uit te halen. Pas na 25 minuten werd het via Federico Fazio 0-1, even later maakte Joaquin Correa (31.) de 0-2. Na de rust duurde het opnieuw vrij lang voor de Argentijnen in actie schoten, tot Alejandro Gomez (60.) er 0-3 van maakte. Een kwartier later kwam de 0-4 van Leandro Daniel Paredes (74.), en in de 90e minuut volgden nog doelpunten van Lucas Alario en Angel Di Maria.

Argentinië is in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiepoule pas vijfde en zal na de zomerbreak flink aan de bak moeten om in 2018 in Rusland aan te treden.