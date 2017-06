Onvoorziene rioleringsproblemen leggen werken in Lostraat stil

Heist-op-den-Berg - De werken aan de Lostraat liggen voorlopig stil omdat de aannemer er op onverwachte rioleringsproblemen stuitte. Dat euvel moet eerst opgelost zijn alvorens het fietspad er wordt afgewerkt.

De werken aan de fietspaden in de Lostraat zaten aanvankelijk zo'n twee maanden voor op schema. Door de onvoorziene problemen met de riolering gaat er nu toch wat tijd terug verloren. "De aannemer stopte zo'n tien dagen geleden met werken", zegt schepen van Openbare Werken Patrick Feyaerts (Open Vld). "De ingekapselde gracht blijkt op sommige plaatsen in slechtere staat dan gedacht. We wilden het risico niet lopen om binnen enkele jaren met verzakkingen in het nieuwe fietspad opgescheept te zitten. Bovendien wilden we er ook zeker van zijn dat de nieuwe buizen later passen in een nieuw rioleringssysteem."

De bijkomende werken werden dinsdag goedgekeurd tijdens het schepencollege. De buizen worden vervangen vanaf de rotonde aan de Sporthal tot aan de Liersesteenweg. De extra kosten zijn geraamd op 135.094 euro, exclusief btw. Pidpa Hidrorio en de gemeente delen de rekening door twee. "We gaan nu zo snel mogelijk samenzitten met de aannemer. We hopen dat hij de werken onmiddellijk kan hervatten", zegt Feyaerts nog.