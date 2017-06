Paul Gheysens: “Stadion met 50.000 toeschouwers moet mogelijk zijn”

Royal Antwerp FC deed dinsdag middels een persconferentie uit de doeken dat het zijn organigram verandert. Zo volgt Luciano D’Onofrio Patrick Decuyper als sportief directeur en blijft Wim De Decker aan de Great Old verbonden als assistent-trainer. De hoofdtrainer zal eerstdaags voorgesteld worden. “Met deze club kan je misschien wel een miljoen mensen bereiken”, vertelde sterke man Paul Gheysens tijdens de persmededeling.

Foto: BELGA

Paul Gheysens: “Deze club heeft een heel groot potentieel, misschien wel een miljoen mensen. En we moeten toegeven dat wij als familie en als investeerders niet in staat zijn om zo’n club te leiden. Daarom hebben we met Luciano D’onofrio internationale ervaring binnengehaald: we zijn iets verschuldigd aan dat enorme publiek. Hij heeft een internationaal netwerk, een internationaal profiel. Voor alle duidelijkheid: het sportieve beleid komt compleet in zijn handen, daar gaan wij niet in tussenkomen. Hij zal dan ook in de loop van de week zijn plannen toelichten, en mogelijk een nieuwe trainer voorstellen. Patrick Decuyper wordt verantwoordelijk voor het commerciële, en zal onze jeugdacademie gaan leiden. De familie zal investeren waar nodig, in de tribunes en dergelijke.”

“We wilden van Antwerp een profclub maken, daarom hebben we ze in eerste instantie al terug naar eerste klasse gebracht. En we zijn erin geslaagd om de laatste jaren geen verlies te lijden, als één van de weinige clubs. Maar we vroegen ons af: wat hebben we nu nodig? Op het elan dat we nu bezig waren, zouden we hier een beetje kunnen renoveren, en daar een nieuwe tribune zetten. Maar dan heb je nog niet de mogelijkheden die dat enorme potentieel eigenlijk verdient. Want laat ons eerlijk zijn: hoe lang zou het duren om op die manier een grote club op te bouwen? Dat zou een eeuwigheid duren. Je kan natuurlijk geluk hebben, maar dat zou niet vlot gaan. Daarom hebben we de internationale ervaring van Luciano D’Onofrio aangetrokken, omdat we wisten dat we met zijn netwerk veel stappen in één keer zouden kunnen zetten. En dat was ook de bedoeling. Of meneer D’Onofrio ook een financiele inbreng heeft in de club? Neen, het is een veel te moeilijke situatie om daar mensen in te betrekken. Ik denk trouwens niet dat er veel mensen zijn die hier zomaar zouden instappen. We hebben hem aangetrokken omwille van zijn internationale ervaring, zijn internationale mensenkennis, en zijn netwerk.”

Nieuw stadion?

Foto: Photo News

Gheysens is bouwpromotor met zijn bedrijf Ghelamco, en dus verwacht iedereen dat er binnen de kortste keren een nieuw Antwerp-stadion staat. Gheysens deed weinig om dat vermoeden de kop in te drukken: “Het huidige stadion is veel te klein. Op termijn moet zo’n club veel meer plaatse n hebben. Een stadioncapaciteit van 50.000 zitjes is makkelijk mogelijk voor deze club. Maar je moet in de eerste plaats natuurlijk goed spelen, want wat ga je anders doen? Je kan moeilijk uitbreiden als het slecht gaat, alles moet betaald worden, het project moet zichzelf kunnen dragen. En dat kan pas als je op een goeie positie staat. Dat lukt natuurlijk niet meteen, maar hoe sneller, hoe liever: we hebben een uitgebreid stappenplan. Met de knowhow van Luciano zouden we over twee of drie jaar moeten staan waar we willen staan.”

De Decker en spelersgroep

“Dat Wim De Decker geen hoofdcoach blijft? Wim is een zeer goeie en verstandige man, maar we zoeken een trainer van hetzelfde niveau als Luciano. Wim weet ook dat hij veel kan leren van mensen van zo’n niveau, met zoveel ervaring. Als je op die manier als assistent-trainer kan meegroeien, dan kan je bewijzen. Dat hij zich al bewezen heeft met de promotie? Hij heeft zich bewezen op het niveau tweede klasse, met een beperkt aantal goede spelers. Ik wil niet zeggen dat hij het niet ook op een hoger niveau zou kunnen, maar we konden dat risico niet nemen. Stel dat het bij de eerste wedstrijden niet goed zou gaan, dan zou hij al afgemaakt zijn voor de rest van zijn carrière. We hebben een stappenplan: over twee of drie jaar kan Wim hier doorgroeien, of elders hogerop.”

“Waar we over twee of drie jaar willen staan? Elke club wil dan natuurlijk bovenaan het klassement staan, maar we moeten er zeker voor zorgen dat we niet iedere match opnieuw moeten uitleggen waar we met ons project naartoe willen. Ik hoop dat we dit jaar al goede middenmoot zijn en dat we mooi voetbal zien. Als we daarin slagen, is het al heel goed. Maar daarvoor moeten we de ploeg nog aanvullen, want onze basisploeg van vorig seizoen is nu wel kaalgeplukt. We moeten bekijken hoe we spelers van een bepaald niveau kunnen aantrekken. Want zoals Luciano zei: opbouwen, dat doe je niet op één dag.”

Decuyper: “Ook naast het veld bouwen”

Foto: BELGA

Patrick Decuyper geeft het sportieve beleid bij Antwerp uit handen en wordt vanaf heden verantwoordelijk voor het commerciële beleid en de jeugdacademie Antwerp Diamonds, en kreeg nog even het woord: “We hebben vrij snel na het kampioenschap samengezeten met Luciano D’Onofrio. Het was zelfs in tweede klasse al de bedoeling om een technische directeur aan te stellen, en dan vooral iemand met veel internationale contacten. We zaten meteen op dezelfde golflengte.”

“Maar we hebben altijd gezegd dat dit een langetermijnproject zou zijn. Als we van Antwerp de club willen maken die we allemaal willen, is dat niet enkel op het veld - waar Luciano de leiding zal nemen -, maar moeten we ook naast het veld bouwen. Met de bouw van de nieuwe tribune komen er heel wat commerciële opportuniteiten op ons af. Dit is een club in volle groei, en dat proces zal ik behartigen.”

“Wat de Antwerp Diamonds betreft: ik heb de afgelopen weken veel samengezeten met de familie-Gheysens, en ik voel hun wens om van de jeugd een structurele pijler van deze club te maken. Dat is altijd mijn kindje geweest. Als er veel jeugdspelers naar de A-kern kan doorstromen, is het een mooi project geweest. We hebben een fantastisch team maar er zijn nog veel uitdagingen.”

“Budgettaire groei verwezenlijken”

Michael Gheysens, de zoon van Paul, zal ook een rol spelen in het nieuwe organigram van Antwerp, hij zal de belangen van zijn familie in de club vertegenwoordigen: “De familie zal toezien op het commerciële, structuur en infrastructurele beleid van deze club, om te verzekeren dat we de geplande budgettaire groei kunnen verwezenlijken. De eerste stap in dat plan was de promotie naar eerste klasse.”

“De tweede stap wordt het aanpakken van de infrastructuur. We zijn al begonnen met de bouw van een nieuwe Tribune 1, zodat we qua capaciteit, toegankelijkheid en veiligheid kunnen aanbieden wat een profclub van dit niveau moet kunnen aanbieden. Die zou al binnen enkele weken gebouwd moeten worden. We zullen verder ook de parking en fietsenstalling vernieuwen. En op de middellange termijn zullen we ook onderzoeken hoe we Tribune 2 kunnen vernieuwen. We willen naast de nieuwe bussinessformules die we onze klanten zullen aanbieden, namelijk ook het basiscomfort van onze fans verhogen, naar het voorbeeld van AA Gent.”