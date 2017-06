Twee jaar stadionverbod gevorderd voor aanval waarbij Antwerpsupporter gebroken ruggenwervel opliep

Berchem - Twee fans van voetbalclub Beerschot-Wilrijk worden voor de correctionele rechtbank van Antwerpen vervolgd voor de aanval op een Antwerpsupporter begin vorig jaar. Het openbaar ministerie vorderde voor beide een werkstraf van 100 uur, 1.200 euro boete en twee jaar stadionverbod.

De feiten gebeurden op 31 januari 2016, na de wedstrijd tussen Berchem-Sport en Beerschot-Wilrijk. Beerschotfans hadden zich aan café De Lijmstok in de Uitbreidingsstraat in Berchem verzameld, toen Paul De Herdt er met een supportersjaal van aartsrivaal Antwerp voorbijkwam. Hij stootte een Beerschotsupporter tegen de schouder, waarna er wat heen en weer geroep volgde. De Herdt stak zijn sjaal vervolgens in de lucht en riep: “Kom dan maar af! “.

Jorn V.d.B. (22) ging Paul De Herdt achterna en liet hem struikelen, waardoor die van een trap aan Berchem-station viel. Youri J. (24) gaf het slachtoffer daarna nog een klap en stak zijn Antwerpsjaal in brand. De Herdt belandde in het ziekenhuis met een gebroken ruggenwervel en moest maanden revalideren.

“De beklaagden lieten zich meeslepen door de drank en het uitdagend gedrag van het slachtoffer, maar juridisch gezien is dat geen provocatie”, meende de procureur. De advocaat van Jorn V.d.B. pleitte voor een opschorting of een werkstraf.

“Mijn cliënt heeft zich meteen aangegeven, toen hij vernam dat het slachtoffer zwaargewond was geraakt. Hij legde volledige bekentenissen af en heeft spijt van wat er gebeurd is”, stelde advocaat Johan Vangenechten. De verdediging van Youri J. pleit volgende week.

Op 27 juni volgt het vonnis.