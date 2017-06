PSV-verdediger tekent bij AS Roma

De Mexicaanse verdediger Hector Moreno (29) verlaat PSV en wordt ploegmaat van Radja Nainggolan bij AS Roma. Dat maakten zowel zijn oude als zijn nieuwe club dinsdag bekend.

Moreno tekent voor vier jaar in Rome. Hij speelde twee seizoenen voor PSV, en veroverde vorig seizoen de landstitel. Dit seizoen was PSV derde in de Eredivisie, Moreno kwam 32 keer in actie. Eerder speelde hij onder andere voor AZ en Espanyol. Voor de Mexicaanse nationale ploeg verzamelde hij al 77 caps.

“Dit betekent een grote stap vooruit in mijn carrière”, liet Moreno optekenen op de website van AS Roma. “Ik hoop dat ik mijn individuele kwaliteiten kan laten zien en kan bijdragen aan het succes van de ploeg.”