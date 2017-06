Afbraak van legendarische tribune 1 van start op de Bosuil

Dinsdag 13 juni 2017 kan nu al de geschiedenisboeken ingaan als een historische dag voor Antwerp FC. Terwijl Luciano D’Onofrio werd voorgesteld als sportief directeur vonden op de Bosuil de eerste afbraakwerken plaats van de legendarische Tribune 1.

Volgend seizoen, wanneer Antwerp na 12+1 jaar weer zijn opwachting maakt in de hoogste voetbalklasse, moet er een gloednieuwe hoofdtribune verschijnen. De huidige hoofdtribune dateert al van de eerste helft van de 20e eeuw en de capaciteit is ook te klein voor een club met torenhoge ambities.

Twee weken geleden kreeg Antwerp te horen dat de bouwvergunning voor de nieuwe tribune is goedgekeurd en de club wil nu niet langer talmen. De afbraakwerken van de hoofdtribune zijn nu in volle gang. De club hoopt zo snel mogelijk de nieuwe Tribune 1, die een capaciteit zal tellen van 5.362 plaatsen, in gebruik te kunnen nemen, maar de competitiestart eind juli, wanneer Antwerp het seizoen aftrapt tegen Anderlecht, wordt wellicht heel nipt.

Op termijn zal het allicht niet blijven bij Tribune 1. Op de persconferentie dinsdag maakte CEO Paul Gheysens bekend dat Antwerp niet alleen Tribune 1 zak vernieuwen. Ook Tribune 2 wordt gerenoveerd. De meest sfeervolle maar ook meest onderkomen tribune van eerste klasse zal een facelift ondergaan met een verfrissing van de infrastructuur.

Paul Gheysens maakte zich ook nog sterk dat Antwerp een stadion zou kunnen vullen voor 50.000 supporters.

Foto: PeGo