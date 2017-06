Goegebeur probeert het nog een keer

Jazzclub De Singer in Rijkevorsel ontpopt zich jaar na jaar meer als een geliefde stek voor stand-up comedians om hun nieuwe programma uit te proberen op een klein publiek. De try-out van Steven Goegebeur in oktober was in een mum uitverkocht. Daarom volgt een extra voorstelling.

Op een dag. Op een waarlijk schone dag. Is het genoeg geweest. Op die dag beslist de komiek Steven Goegebeur om het helemaal anders te doen. Vanaf nu zal niets nog hetzelfde zijn. Vanaf nu wordt alles, maar dan ook alles, beter. De ‘Man van Morgen’ is geboren. En u zal het geweten hebben.

In zijn derde zaalshow brengt Steven Goegebeur op onnavolgbare wijze het relaas van een man die eindelijk het licht heeft gezien. In een wervelende vertelling over hoe om te gaan met ‘de toekomst’. Komt de toe-komst ons toe? Moeten we alles plannen of leven we van dag tot dag? En vooral; kunnen we de toekomst veranderen? Volgens de Man van Morgen wel.

Praktisch

De extra voorstelling van ‘De man van morgen’ van Steven Goegebeur op 11 oktober in De Singer, Bavelstraat 35 in Rijkevorsel gaat op dinsdag 13 juni om 20u in voorverkoop. Tickets kosten 14 euro.