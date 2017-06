Red Flames oefenen ook nog tegen Spanje en Rusland

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg speelt in zijn voorbereiding op het EK van volgende maand in Nederland nog extra oefeninterlands tegen Spanje en Rusland. Dat heeft de Belgische Voetbalbond dinsdag laten weten. De partij tegen Spanje (FIFA 13) wordt op vrijdag 30 juni in San Pedro del Pinatar afgewerkt, het duel tegen Rusland (FIFA 25) op dinsdag 11 juli (15u) in Denderleeuw.

Zo spelen de Red Flames nog vier partijen op weg naar hun allereerste EK ooit. Vanavond/dinsdagavond geven ze in Leuven ook al vicewereldkampioen Japan (FIFA 6) partij en op vrijdag 7 juli sparren ze in Montpellier tegen Frankrijk (FIFA 3).

De Red Flames, de nummer 23 op de FIFA-ranking, plaatsten zich vorig jaar voor het eerst voor de eindronde van het EK, dat komende zomer van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland.

De Belgen, die op 12 juli naar Nederland afreizen, werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken (FIFA 15, op 16 juli in Doetinchem), Noorwegen (FIFA 11, op 20 juli in Breda) en gastland Nederland (FIFA 12, op 24 juli in Tilburg). Die laatste partij is al helemaal uitverkocht, voor de andere wedstrijden zich nog tickets beschikbaar. De top twee stoot door naar de kwartfinales.