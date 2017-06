Ronaldo in nauwe schoentjes: Spaans gerecht beschuldigt topvoetballer van grootschalige belastingfraude

Het Spaanse parket vermoedt dat Cristiano Ronaldo voor miljoenen euro’s belastingen heeft ontdoken. Volgens een woordvoerder bij justitie zou de fraude die de stervoetballer van Real Madrid heeft gepleegd, oplopen tot 14,7 miljoen euro. Ronaldo wordt ervan verdacht in 2010 een structuur te hebben opgericht waarmee hij via bedrijven in de Britse Maagdeneilanden en Ierland inkomsten uit portrechten verborg.

Het verhaal doet erg denken aan de zaak van Lionel Messi, Ronaldo’s eeuwige concurrent. De Argentijnse vedette van FC Barcelona werd eerder veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf wegens belastingfraude.

Via fiscale constructies in belastingparadijzen Belize en Uruguay verzweeg Messi inkomsten uit portretrechten uit de periode 2007-2009, waardoor de Spaanse schatkist ruim 4 miljoen euro misliep. Ook Messi’s vader werd in de affaire veroordeeld, al hoefden beide mannen niet effectief naar de cel. Gevangenisstraffen onder twee jaar moeten in Spanje, bij een eerste veroordeling, in theorie niet worden uitgezeten.