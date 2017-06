Bilbao-verdediger Alvarez opnieuw getroffen door kanker

Yeray Alvarez (22), verdediger bij Bilbao en de Spaanse nationale beloftenploeg, moet opnieuw behandeld worden voor teelbalkanker. Dat meldt zijn club op haar website.

“Bij een controle is gebleken dat een nieuwe behandeling nodig is. De speler begint de komende dagen met chemotherapie”, zo valt de lezen op de site van Athletic Club de Bilbao. Eind vorig jaar was er bij Alvarez al een eerste keer teelbalkanker aangetroffen. Hij liet de tumor toen verwijderen en stond enkele weken later alweer op het trainingsveld.

Alvarez was met de Spaanse nationale beloftenploeg in voorbereiding op het EK voor spelers onder 21 jaar, dat vanaf 16 juni in Polen doorgaat. De verdediger moet het toernooi laten schieten en zou zo’n drie maanden buiten strijd zijn.