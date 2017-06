GVA zoekt sfeerverslaggevers voor Antwerp, KV Mechelen en Waasland-Beveren

Op 29 juli start de voetbalcompetitie opnieuw in de Jupiler Pro League. Alle matchen kan je live volgen op onze website of app. Voor Antwerp, KV Mechelen en Waasland-Beveren zullen we bij elke match ook verslag uitbrengen van de sfeer naast het veld. En daarvoor kunnen we jouw hulp gebruiken.

Ben jij een vurige fan van een van de clubs? Volg je alle thuismatchen? Ga je ook mee op verplaatsing?... en ben je niet bang van je smartphone? We zijn op zoek naar iemand die verslag kan uitbrengen van de sfeer voor, tijdens en na de match tussen de supporters. Wat verwachten supporters van de match, hoe beleven ze de match? Wat is hun reactie na de match?

Je voelt je als een vis in het water tussen de supporters van jouw club en bent niet te beroerd om hen om een reactie te vragen. Als dit iets voor jou lijkt, laat het ons hier weten. Vul hieronder je gegevens in, stuur vrijblijvend een foto van jezelf door en vertel ons jouw motivatie. Wie weet nodigen we je uit voor een gesprekje op de redactie van Gazet van Antwerpen.