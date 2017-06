Hello! Schoten blinkt weer online

De jonge ondernemers Thomas Valgaeren en Ilyas Beckers met hun eerste visitekaartje: de website van Hello! Schoten. Foto: JAA

Schoten - Voorlopig werken ze nog deeltijds in Pizza Hut en Delhaize, maar Thomas Valgaeren en Ilyas Beckers hebben de ambitie om door te breken in de digitale wereld. De nieuwe website die ze maakten voor Hello! Schoten is alvast een mooi visitekaartje.

Hij ging zopas online, de nieuwe Helloschoten.be. Meer dan ooit is de site dé informatiebron over de 59ste editie, die van 7 tot 14 juli plaatsvindt. De organisatoren van het bekende werelddansfestival gingen begin dit jaar op zoek naar partners om het evenement online wat meer glans en efficiëntie te geven. Ze vonden die in eigen gemeente bij de kameraden Ilyas Beckers (26) en Thomas Valgaeren (21).

Thomas heeft een ICT-diploma op zak. Ilyas werkte een tijd als podiumtechnicus, maar zijn passie ligt bij informatietechnologie. “We hebben de site versoberd en gebruiksvriendelijker gemaakt”, geven de twee ontwerpers een rondleiding. “Alleen foto’s van vorige edities brengen de bezoeker meteen in de sfeer. Uiteraard is het bekende veelkleurige logo van het festival aanwezig, maar minder prominent dan vroeger. Maar door de witte achtergrond valt het nu wel meer op.”

De bezoeker vindt op de nieuwe site vooral snel waar hij moet zijn op zoek naar het programma, de randanimatie en vooral de tickets. “In enkele klikken zit je als het ware meteen op je plaats van voorkeur in de zomertent. Een zaalplan geeft een duidelijk overzicht van de vrije en gereserveerde plaatsen”, doorloopt Thomas de elektronische module. “Ook de betaling verloopt elektronisch, met de bankkaart. De tickets worden opgestuurd.”