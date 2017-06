Danira ging preventief onder het mes

Links: Danira met het vlekje in 2015, tijdens de opnames van ‘De Slimste Mens’. Rechts: Danira tijdens een shoot voor Nieuwsblad Magazine in mei 2017 Foto: PN / Instagram

’Over Eten’-presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis heeft een moedervlekje boven haar linker wenkbrauw op doktersadvies laten weghalen. Ook op haar armen en benen zijn er enkele verdwenen. “Blijkbaar ontwikkel ik vlekjes die weleens kwaadaardig kunnen worden”, zegt ze in Story.

Je hebt het misschien al opgemerkt op het scherm: de tâche de beauté van Danira boven haar linker wenkbrauw is verdwenen. In oktober liet ze het vlekje preventief wegsnijden. “Het deed geen pijn en op tien minuten was ik er al van verlost. Ik hou er wel een klein litteken aan over”, zegt ze.

De presentatrice raadt aan om jaarlijks op controle te gaan bij een dermatoloog, zo kan hij vlekjes die potentieel gevaarlijk kunnen zijn tijdig opsporen en ingrijpen. “Vergeet je ook zeker niet in te smeren deze zomer”, geeft ze nog mee als tip.