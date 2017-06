Ken is misnoegd: “Ze draaien mijn liedje niet omdat het gelinkt is aan Temptation Island”

De langharige verleider Ken Stoffers (24) was in Temptation Island geregeld te zien met zijn gitaar. De Nederlandse singersongwriter had wellicht gehoopt dat zijn tv-carrière hem ook zou lanceren als zanger, maar dat blijkt niet het geval. Integendeel. Zijn nummer ‘Little Puppies’ is amper te horen op de radio en hij denkt zelf te weten waarom.

“Ze willen mijn single niet draaien omdat die gelinkt is aan Temptation Island”, denkt Ken zelf. Dat zegt hij in een interview met Story. Volgens hem ligt het niet aan de kwaliteit van het liedje dus. Hoe het ook zij, het is in ieder geval geen immens succesverhaal, zijn debuutsingle. “Ik verdien nog wel geld met optredens, modellenwerk en acteren in reclamespots. Maar de laatste weken heb ik me gefocust op het vloggen met Lize.”

Lize, de vrouw die Ken tijdens Temptation Island van Jefferson wist af te snoepen, is nochtans nog steeds heel blij dat hij ‘Little Puppies’ voor haar schreef. “Ik vind het zó schattig dat hij een nummer voor mij had geschreven! Ken is heel romantisch”, zegt ze gelukkig.

Broer heeft wel muzikaal succes

Maar dezelfde stijl als zijn broer Martijn Stoffers opgaan, dat zou hij niet willen, ook al is die deel van een populaire boysband ‘Feuerherz’ in Duitsland. “Wat hij doet dat zou ik nooit willen doen. Duitse schlagers in een hip jasje, dat is niets voor mij. Het is tijd om vooruit te kijken. Ik wil niet bestempeld worden als een realityster, dat zou misschien schadelijk zijn voor mijn muzikale carrière.”

Benieuwd naar hoe die ‘Little Puppies’ ook alweer klinkt? Hij bracht het nummer akoestisch voor “zijn Lize” op onze redactie.