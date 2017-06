Politie valt binnen bij cocaïnedealer (23) en neemt 14.000 euro in beslag

Rumst - De Lokale PolitieZone Rupel heeft maandagavond een gecoördineerde actie gehouden in de strijd tegen drugs. Daarbij werd een 23-jarige cocaïnedealer gearresteerd. Bij een huiszoeking bij hem thuis werd ruim 14.000 euro cash geld in beslag genomen.

In totaal heeft de Lokale PolitieZone Rupel tijdens de actie 32 personen en 16 auto’s gecontroleerd in de hele Rupelstreek. Eén persoon was in het bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis en een grinder. Bij de 23-jarige man werd nadien thuis verder naar cocaïne gezocht. In totaal heeft de politie 47 gram cocaïne, vier gsm’s en 14.090 euro in beslag genomen. De man wordt dinsdag voorgeleid bij het Antwerpse parket.