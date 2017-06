Antwerpse monniksgieren adopteren verstoten Zuid-Frans kuikentje

Antwerpen 2018 - Monniksgieren Sir en Snowflake van de Antwerpse Zoo hebben met succes een jong monniksgiertje van dierentuin Villars-les-Dombes in Zuid-Frankrijk geadopteerd.

Het ei werd door de natuurlijke ouders verstoten na een verstoring van de nestplaats, maar werd succesvol uitgebroed in de broedmachine. “Omdat kuikens leren van hun ouders, adviseerde Marleen Huyghe van ZOO Antwerpen en coördinator van het Europese kweekprogramma van de monniksgieren, om een adoptiepaar te zoeken”, luidt het. “Uiteindelijk werd het kuikentje Sirius naar Antwerpen gehaald. Een opsteker voor deze zeer bedreigde diersoort.”

Foto: ZOO Antwerpen

“Ons koppel Sir en Snowflake is een succesvol kweekkoppel”, aldus Huyghe. “Op de vraag van de Franse zoo of ik als coördinator van het kweekprogramma een mogelijk adoptiekoppel kende, dacht ik aan hen. Toevallig zaten zij net met een onbevrucht ei. We hebben het kuikentje dus verwisseld met het ei en het resultaat was verbluffend. De twee gieren zorgden vanaf het eerste moment voor het kuikentje. De adoptiemoeder Snowflake begon al na vijf minuten voedsel op te braken om Sirius te voeden. Er was meteen interactie. Echt hartverwarmend.”

Het kuikentje is op 23 mei geboren en op zondag 28 mei bij de surrogaatouders geplaatst. Het is van belang dat een kuiken van de sterk bedreigde monniksgieren niet met de hand wordt grootgebracht, maar bij monniksgieren opgroeit.

“Deze dieren leren van hun ouders bepaalde gedragspatronen”, legt Huyghe uit. “Die patronen zijn van belang voor hun verder leven en bepalen hun kans om later zelf een gezin te stichten. Dit is voor het voortbestaan van deze soort natuurlijk heel belangrijk.”