Inge en Tine uit Blind Getrouwd: “Vaak te direct en te hard geweest”

Zowel Inge Van Roosbroeck (32) als Tine Coenen (30) waren met uitstek de meest mondige bruiden uit de eerste twee seizoenen van Blind Getrouwd. En dat zorgde ervoor dat ze allebei moesten afrekenen met pijnlijke woorden van kijkers: “Zo confronterend om te merken hoe hard we soms overkomen”, zeggen beide dames nu in Story.

“Door mezelf zo op televisie bezig te zien, heb ik beseft dat mijn uitspraken en reacties soms veel harder overkomen dan ik ze bedoel”, zegt Inge die na het eerste seizoen koos om niet met Jonas verder te gaan. “Blind Getrouwd heeft me een spiegel voorgehouden.”

Foto: Blind Getrouwd

Dat beaamt ook Tine: “Ik heb er ontzettend veel uit geleerd. Ik besef nu hoe ik bij anderen overkom. Ik ben vaak te direct en te hard in het uiten van mijn gevoelens. Daar probeer ik nu echt aan te werken. Ik let bijvoorbeeld al meer op mijn woorden”, aldus Tine tegen Story. “IK ben voorzichtiger geworden, dat is een feit. Maar mijn ware aard wegmoffelen, lukt niet altijd. En dan denk ik: Tine, wat heb je er nu weer uitgeflapt.”

Voor Inge was het heel confronterend om te zien hoe de deelnemers van het tweede seizoen het er vanaf brachten. “Ik heb elke aflevering gezien. Het was heel raar om alles wat je hebt doorstaan opnieuw te zien.” Maar het bracht haar ook rust, want ze kon zichzelf er echt in vinden. “Er waren vaak heel herkenbare momenten en emoties en dat bracht veel herinneringen aan boven.”