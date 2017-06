Bouba uit ‘De Mol’ erg openhartig: “ik was er doodongelukkig”

“Het leven is geen ponykamp.” Met die leuze maakte Bouba Kalala (20) zichzelf onvergetelijk in het voorbije seizoen van ‘De Mol’. Nu gaat de jongeman aan de slag als reporter over de zomerfestivals voor Studio Brussel. Zijn school die wil hij niet afmaken, integendeel zelfs, zo schrijft Humo.

Studeren dat doet de twintiger niet, hij gooit zich in een carrière in de media, met ‘De Mol’ als handig opstapje. “Eh nee, dat kan ook niet”, vertelt hij aan de redactie van Humo. “Ik heb zelfs mijn middelbaar nog niet afgemaakt.” 2,5 jaar geleden stopte hij al met zijn school. “Na mijn vijfde middelbaar had ik een C-attest gekregen, en ik had daarvoor al in elke richting gezeten, op veel verschillende scholen. Ik vond mijn draai niet in dat onderwijssysteem. Ik was er doodongelukkig.”

Toen bleek dat hij mocht meedoen aan ‘De Mol’ besloot hij ook het volwassenonderwijs even vaarwel te zeggen. “Ik dacht: ‘Oké, dan leg ik daarna wel mijn examen af.’ Maar toen mocht ik weer meedoen aan Studio Gaga. Dus de examens zijn voor onbepaalde tijd opgeschort.”

Erg vindt hij dat niet, integendeel, hij zou graag een statement maken. “Zoveel mensen hebben me ooit gezegd dat ik zonder diploma nergen zou geraken. Die kan ik nu mooi ongelijk geven. Nu ja, ik wil nog altijd ooit een diploma halen om op terug te vallen, natuurlijk, want de media is een onzekere business. Maar tot dan probeer ik te bewijzen dat ik ook zonder dat papiertje iets van mijn leven kan maken”, vertelt hij aan Humo.