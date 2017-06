Dodelijk ongeval op wegomlegging Leien: chauffeur botst op schoolbus en drie andere auto’s

Antwerpen 2018 -

Aan het Antwerpse Stadspark, op de Rubenslei, is dinsdagochtend een auto over de kop gegaan na een botsing met een schoolbus en drie andere geparkeerde auto’s. De chauffeur is overleden. De Rubenslei, die deel uitmaakt van de wegomlegging voor de Antwerpse Leien, was tot 10u volledig afgesloten.