Jens Van Boxem (21) draait in Rave Cave op Tomorrowland

Rumst / Boom - Jens Van Boxem uit Reet krijgt op zaterdag 22 juli de kans om zijn talent als dj op Tomorrowland te tonen en vooral te laten horen. Via Crystal Events kreeg hij onlangs de melding dat hij op de festivalaffiche staat en er dus een thuismatch speelt.

De appel valt in het geval van Jens Van Boxem (21) niet ver van de boom. Zijn vader Jan voorzag in zijn jonge jaren menig feest van dansmuziek via de plaatselijk erg populaire discobar Hot & Cold. “Mijn vader reed destijds met een lichte vrachtwagen met boxen, lichtinstallatie, pick-ups, mengtafel en vooral ook heel wat platenbakken met singeltjes en elpees. Uren voor de start van het dansfeest ging hij al naar de plaats van het feest om alles op te stellen. ’s Nachts moest hij zijn installatie dan weer opruimen. Je vindt het misschien nog wel op trouwfeesten, maar op fuiven en zeker in discotheken staat een installatie klaar. Daarop pluggen wij onze hoofdtelefoon en memorysticks in. Zo kunnen we ons meteen en volledig op ons dj-werk concentreren.”