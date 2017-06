Schuilhuisjes brengen geld op

Rumst - Het gemeentebestuur gaat in zee met een nieuwe firma voor de plaatsing van schuilhuisjes. Volgens schepen Bart Lambrecht (N-VA) zorgt dat voor extra inkomsten.

Op de dagorde van de gemeenteraad werd aan de raadsleden gevraagd een punt goed te keuren voor het leveren, plaatsen, onderhouden en exploiteren van publicitaire schuilhuisjes. Hierbij wordt gezocht naar een andere firma dan degene die momenteel voor deze service instaat.

“We hebben hiervoor in onze gemeente al lang een vrij bizar contract met een commerciële firma”, zegt schepen Bart Lambrecht (N-VA). “Telkens wanneer er iets aan die bushokjes diende te gebeuren, ging het contract opnieuw in vanaf dag 1. In de praktijk was dit een eeuwigdurend contract en dus kon de concurrentie niet spelen.”