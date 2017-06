Dit is Aurel C., de zonderlinge jurist die Jihane (6) twintig uur lang bij zich hield

Ik wil iedereen bedanken. Door jullie verkeert mijn dochter in goede gezondheid”, zegt vader Hassan opgelucht. De 6-jarige Jihane is ongedeerd teruggevonden, twintig uur nadat ze op de markt van Anderlecht was ontvoerd. Dankzij camerabeelden, alerte burgers en goed speurwerk kon de politie haar redden uit de handen van Aurel C., een zonderling van 34 met een fascinatie voor naakte meisjes en lugubere berichten.