“Ministers van May praten stiekem met Labour over zachte brexit”

Theresa May. Foto: AP

Topfiguren uit de regering van de conservatieve Britse premier Theresa May praten in het geheim met leden van Labour om tot een “zachte” brexit te komen. Dat heeft de Britse krant The Telegraph onthuld.

Volgens de krant willen leden van beide partijen May zo onder druk zetten om compromissen te sluiten over immigratie, de douane unie en de eenheidsmarkt. Ook zou gesproken worden over de oprichting van een brexit-commissie waarin de verschillende partijen vertegenwoordigd zijn.

Premier May weet volgens de krant van het bestaan van de geheime gesprekken af, maar zou nog niets gedaan hebben om er een einde aan te maken. May is voor een “harde” brexit, waarbij de Britten uit de Europese eenheidsmarkt stappen, migratie uit de EU beperken en het EU-hof verlaten.